В Донецкой области оккупанты заставляют бизнес переходить в онлайн якобы из-за "обстрелов ВСУ"

На захваченной части Донбасса оккупанты обвиняют ВСУ в собственных обстрелах мирного населения.

Оккупанты в Горловке на Донетчине заставляют малый и средний бизнес переходить на отдаленный режим работы. Захватчики врут, что город якобы могут обстреливать ВСУ.

Об этом 10 декабря сообщает Генштаб ВСУ.

"На временно оккупированной территории Донецкой области, в городе Горловка, с 8 декабря текущего года оккупационная администрация предлагает представителям малого и среднего бизнеса переходить на отдаленный режим работы, в связи с повышением риска обстрелов якобы со стороны Сил обороны", — говорят в ВСУ .

Для запугивания местных жителей российские оккупанты даже совершили четыре обстрела центра города из артиллерии калибра 152 мм.

Напомним, оккупационная администрация Херсонской области заявила, что начала обменивать находившуюся в местном обращении украинскую валюту на российские рубли. До 1 января захватчики собираются вообще прекратить оборот гривны во временно оккупированной части Херсонщины.

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