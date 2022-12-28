Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Донецкой области остановили работу все газовые котельные — ОВА

Дата публикации
Просмотры
301
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Донецкой области остановили работу все газовые котельные — ОВА

Фото: КГГА

О запуске котельных и восстановлении теплоснабжения будет сообщено отдельно

В Донецкой области была остановлена работа всех газовых котельных из-за повреждения магистрального газопровода в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Повреждение магистрального газопровода в Харьковской области стало причиной вынужденного аварийного отключения котельных на территории Донецкой области. В настоящее время все котельные, работающие на газе, приостановили свою работу", — сообщил Кириленко.

Он заявил, что уже созданы ремонтные бригады, которые будут выявлять и восстанавливать поврежденные объекты.

"Как быстро удастся ремонтникам возобновить работу газопровода, будет зависеть от характера повреждения и его масштаба", — отметил глава ОВА.

О запуске котельных и восстановлении теплоснабжения будет поставлено в известность отдельно.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что с начала полномасштабного вторжения российские кафиры повредили 702 объекта критической инфраструктуры в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что ранее глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки и их союзники будут продолжать делать все возможное, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру Украины.

Зеленский за 27 декабря: план Украины на 2023 год

Зеленский за 27 декабря: план Украины на 2023 год

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
301
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация