В Донецкой области остановили работу все газовые котельные — ОВА

О запуске котельных и восстановлении теплоснабжения будет сообщено отдельно

В Донецкой области была остановлена работа всех газовых котельных из-за повреждения магистрального газопровода в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Повреждение магистрального газопровода в Харьковской области стало причиной вынужденного аварийного отключения котельных на территории Донецкой области. В настоящее время все котельные, работающие на газе, приостановили свою работу", — сообщил Кириленко.

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Он заявил, что уже созданы ремонтные бригады, которые будут выявлять и восстанавливать поврежденные объекты.

"Как быстро удастся ремонтникам возобновить работу газопровода, будет зависеть от характера повреждения и его масштаба", — отметил глава ОВА.

О запуске котельных и восстановлении теплоснабжения будет поставлено в известность отдельно.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что с начала полномасштабного вторжения российские кафиры повредили 702 объекта критической инфраструктуры в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что ранее глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки и их союзники будут продолжать делать все возможное, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру Украины.

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