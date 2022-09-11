В Донецкой области от обстрелов оккупантов погибли десять человек

В течение 10 сентября от обстрелов российских оккупантов погибли десять жителей Донбасса, еще 19 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

От обстрелов оккупантов погибли четыре человека в Покровске, трое в Красногоровке, двое в Бахмуте и один человек в Райгородке.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Донецкой области погиб 831 человек, 2072 — получили ранения. Точное количество погибших и раненых в Волновахе и Мариуполе установить невозможно.

Ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что вся Донецкая область будет освобождена – все силовые структуры работают над возвращением мира в освобожденные города.

Колоборанты, Херсон, Крым, Донбасс: Андрей Цаплиенко – о ситуации на войне

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