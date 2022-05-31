В Донецкой области пиротехники за сутки обнаружили 31 единицу взрывоопасных предметов

В Донецкой области пиротехники за сутки осуществили семь привлечений на территории Бахмутского, Волновахского, Краматорского и Покровского районов. Обнаружили 31 единицу взрывоопасных предметов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, во время обследования территории пиротехники обнаружили два реактивных снаряда, а также 29 единиц кумулятивных осколочных боевых элементов. Подразделения обследовали площадь в 0,85 гектара.
"В целом, с 24 февраля осуществлено 518 привлечений и выявлено более 4100 взрывоопасных предметов", — подчеркнули в ГСЧС Украины.
Напомним, что за сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые.
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