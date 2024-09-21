В Донецкой области погиб бывший советник Залужного: подробности трагедии

У Александра Никитюка осталась жена и два сына.

В результате российских обстрелов города Доброполья в Донецкой области погиб бывший советник Валерия Залужного и полковник ВСУ Александр Никитюк.

Об этом сообщили в городском совете Владимира, где Никитюк работал правоохранителем.

Александр Никитюк начал службу во Владимирском отделе внутренних дел в 1991 году, где работал в уголовном розыске, а позже стал начальником отдела на шесть лет. Он также являлся заместителем начальника управлений МВД в Волынской и Херсонской областях. После начала войны служил советником Валерия Залужного и военной службы правопорядка.

Гибель Никитюка подтвердил Валерий Залужный. Он выразил благодарность за присутствие Никитюка в его жизни.

Александр Никитюк/Фейсбук Залужного

Сегодня от вражеской ракеты погиб полковник Вооруженных Сил Украины НИКИТЮК АЛЕКСАНДР Евгеньевич. другому", — написал он.

Напомним, в декабре 2023 года президент присвоил звание Героя Украины Дмитрию Церахто посмертно. Валерий Залужный получил его шеврон после того, как стал послом в Великобритании.

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