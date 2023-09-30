В Донецкой области погиб фотограф и воин-добровольец из Лос-Анджелеса Владимир Миронюк

Свой последний рискованный фоторепортаж Миронюк сделал в бою под Курдюмовкой.
На фронте погиб фотограф из Лос-Анджелеса Владимир Миронюк. Ему было 59 лет. Свой последний самый рискованный фоторепортаж Миронюк сделал в бою под Курдюмовкой Бахмутского района Донецкой области.
Об этом написал журналист Юрий Бутусов в Facebook. Он был лично знаком с Владимиром Миронюком.
Свой последний рискованный фоторепортаж Владимир Миронюк сделал в бою под Курдюмовкой на позиции украинской пехоты, где враг атаковал и много часов вел ураганный обстрел. Из-за плотного обстрела его тело не могли забрать три дня.
Напомним, во время защиты Украины от российского нашествия погиб харьковский поэт Алексей Ивакин.
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