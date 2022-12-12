В Донецкой области погибли трое спасателей, которые разминировали территорию: младшему всего 22 года

Еще двоих взрывотехников спасают медики.
В г. Константиновка Краматорского района Донецкой области 12 декабря во время разминирования территории погибли три работника ГСЧС.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Спасатели разминировали территорию в Константиновке, когда произошла детонация взрывоопасного предмета. Трое работников ГСЧС погибли на месте трагедии:
- Начальник отделения пиротехнических работ АРЗ СП 24-летний Евгений Сагайда.
- Начальник отделения подводного разминирования АРЗ СП Главного управления 22-летний Александр Кулинич.
- Старший водитель-сапер отделения пиротехнических работ АРЗ СП Главного управления 43-летний Максим Лизя.
"Еще двое пиротехников ранены, врачи борются за их жизнь. Искренние соболезнования родным, близким и друзьям наших коллег. В этот горький момент разделяем ваше горе и вместе с вами склоняем голову в глубокой скорби. Светлая память!", — говорится в сообщении ГСЧС.
Россияне массово минируют территорию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что более жестоким, чем ракетный террор оккупантов, является минный. По его данным, в результате в Украине заминировано более 170 тыс. квадратных километров.
В Херсонской области в среду, 7 декабря, погибли четверо полицейских, проводивших в регионе стабилизационные мероприятия. Правоохранители взорвались на российских минах. Среди погибших – начальник Нацполиции Черкасской области Михаил Куратченко. В октябре на Херсонщине во время разминирования погиб полковник Нацполиции.
Также на российских минах массово взрываются и гражданские. В Олевской громаде Житомирщины автомобиль взорвался на мине — погибли супруги. Сиротами стали 8 детей. Возле села Борозенское Бериславского района Херсонской области на мине взорвался автомобиль. В результате происшествия 55-летний мужчина погиб, еще один мужчина травмировался.
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