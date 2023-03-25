В Донецкой области пограничники обезвредили 11 оккупантов: четырех уничтожили, семерых ранили

Активное применение пограничниками минометных расчетов в сочетании с аэроразведкой всегда дает хороший результат, отметили в Госпогранслужбе.
Украинские пограничники в Донецкой области обезвредили 11 российских оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Активное применение пограничниками минометных расчетов в сочетании с аэроразведкой всегда делает из оккупантов "хороших русских". Так, за прошедшие сутки в разных районах Донетчины минометчиками Госпогранслужбы нанесены огневые поражения позиций и мест скопления пехоты противника", — говорится в сообщении.
Отмечается, что результатом стало уничтожение четырех окупантов, еще семь захватчиков ранены.
Напомним, в Генштабе сообщили, что россияне понемногу сворачивают "большое наступление": враг прекратил атаки на одном из направлений. В течение 25 марта украинские защитники отбили более 50 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, которые пока что остаются самыми активными. На Шахтерском направлении оккупанты несколько утихомирились.
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