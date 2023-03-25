Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Донецкой области пограничники обезвредили 11 оккупантов: четырех уничтожили, семерых ранили

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
307
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Донецкой области пограничники обезвредили 11 оккупантов: четырех уничтожили, семерых ранили

Фото: Госпогранслужба Украины

Активное применение пограничниками минометных расчетов в сочетании с аэроразведкой всегда дает хороший результат, отметили в Госпогранслужбе.

Украинские пограничники в Донецкой области обезвредили 11 российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Активное применение пограничниками минометных расчетов в сочетании с аэроразведкой всегда делает из оккупантов "хороших русских". Так, за прошедшие сутки в разных районах Донетчины минометчиками Госпогранслужбы нанесены огневые поражения позиций и мест скопления пехоты противника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что результатом стало уничтожение четырех окупантов, еще семь захватчиков ранены.

Напомним, в Генштабе сообщили, что россияне понемногу сворачивают "большое наступление": враг прекратил атаки на одном из направлений. В течение 25 марта украинские защитники отбили более 50 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, которые пока что остаются самыми активными. На Шахтерском направлении оккупанты несколько утихомирились.

Потери врага на 24 марта – значительные удары по технике и личному составу

Потери врага на 24 марта – значительные удары по технике и личному составу

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
307
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация