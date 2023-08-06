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В Донецкой области полицейские под обстрелом спасли раненого военного — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Донецкой области полицейские под обстрелом спасли раненого военного — видео

В Донецкой области полицейские под обстрелом спасли раненого военного. / Фото: ГУ НП Тернопольской области

Полицейские спасли жизнь раненому военнослужащему ВСУ.

В Донецкой области возле Константиновки во время работы мобильного блокпоста патрульные попали под вражеский обстрел, где также находился украинский военный, получивший ранения.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Правоохранители предоставили защитнику домедицинскую помощь и под взрывами эвакуировали его в больницу.

"В результате попадания снаряда военнослужащий был ранен в ногу. Патрульные, оценив риски ситуации и обстановку, немедленно предоставили военному первую медицинскую помощь для остановки кровотечения", — говорится в сообщении.

Сейчас жизни военного ничего не угрожает. В больнице он поблагодарил патрульных за спасение.

Полицейские под обстрелом спасали раненого военного

Полицейские под обстрелом спасали раненого военного

Напомним, добровольцы полка Калиновского ответили, были ли пуски ракет из Белоруссии по Украине.

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570
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