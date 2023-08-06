В Донецкой области полицейские под обстрелом спасли раненого военного — видео

В Донецкой области возле Константиновки во время работы мобильного блокпоста патрульные попали под вражеский обстрел, где также находился украинский военный, получивший ранения.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Правоохранители предоставили защитнику домедицинскую помощь и под взрывами эвакуировали его в больницу.

"В результате попадания снаряда военнослужащий был ранен в ногу. Патрульные, оценив риски ситуации и обстановку, немедленно предоставили военному первую медицинскую помощь для остановки кровотечения", — говорится в сообщении.

Сейчас жизни военного ничего не угрожает. В больнице он поблагодарил патрульных за спасение.

Полицейские под обстрелом спасали раненого военного

Напомним, добровольцы полка Калиновского ответили, были ли пуски ракет из Белоруссии по Украине.

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