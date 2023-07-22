В Донецкой области после обстрела РФ обесточены две шахты – люди были заблокированы под землей

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
В Донецкой области в результате российских обстрелов без питания остались две угольные шахты. Под землей на время были заблокированы работники шахты.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Позже шахтеров успешно вывели на поверхность. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
В общей сложности из-за российских обстрелов Донетчины обесточивались 18 населенных пунктов.
Кроме того, из-за российских обстрелов остается без света часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.
Напомним, 22 июля российские военные обстреляли поселок в Сумской области, есть жертвы.
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