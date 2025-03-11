В Донецкой области поймали корректировщицу российских ударов: после разоблачения брата "залегла на дно", а потом взялась за старое

Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала в Донецкой области агентку ГРУ, корректировавшую ракетно-бомбовые и артиллерийские удары российских оккупантов по защитникам Славянска.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленницей оказалась местная жительница, которая осенью 2024 года помогала своему брату – агенту РФ – собирать для окупантов разведданные о Силах обороны в городе. Тогда контрразведка СБУ задержала предателя и его подельников на территории прифронтовой общины.

Узнав об этом, его сестра "залегла ко дну", чтобы скрыться от правосудия.

Но вскоре на женщину дистанционно вышел российский куратор задержанного брата-агента – боевик "внутренних войск "ДНР". И предложил продолжить сотрудничество уже напрямую.

Теперь ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала корректировщика дронов, который наводил вражеские удары по Николаеву и Одессе.

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