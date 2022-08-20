В Донецкой области разведчики уничтожили автомобиль с оккупантами (видео)

Разведчики Николаевской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать российских оккупантов Донецкой области.

Об этом сообщило командование ДШВ ВСУ.

"Так, воины разведывательного подразделения во время совершения разведывательно-поисковых действий обнаружили тыловую дорогу по которой осуществлялось движение транспорта противника. На одном из участков дороги оккупантам был подготовлен сюрприз в виде сработавшего минно-взрывного устройства, когда по ней ехал вражеский автомобиль", – говорится в сообщении.

В результате был уничтожен транспорт противника и почти весь его экипаж.

Напомним, украинские пограничники поймали вражеских диверсантов, которые голышом пытались форсировать Северский Донец.

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