В Донецкой области россияне частично захватили Константинополь: куда теперь двигаются оккупанты

В Донецкой области, на Новопавловском направлении россияне частично захватили Константинополь.

Об этом сообщил в Telegram украинский военный журналист Богдан Мирошников.

По его данным, враг продолжает сильно давить на все село. Штурмовые группы оккупантов непрерывно пытаются прорывать оборону.

"Враг продолжает сильно давить на все село. Штурмовые группы оккупантов почти нон-стопом пытаются прорывать оборону. Вражеские ДРГ постоянно попадают в разные части села, и наши защитники вынуждены отвлекаться на борьбу с ними. Тем временем, из района Андреевки враг продолжает накаты на Алексеевку, в сторону админграницы с Днепропетровщиной", - написал он.

Сегодня, 15 марта, Генштаб сообщил, что в Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Свободное Поле, Привольное и в направлении Шевченко.

Накануне российское Минобороны распространило ложную информацию о том, что врагу удалось оккупировать населенный пункт Константинополь Донецкой области.

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