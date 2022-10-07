В Донецкой области россияне обстреляли из "Ураганов", "Градов" и артиллерии 18 населенных пунктов (фото)

За прошедшие сутки армия Российской Федерации обстреляла 18 населенных пунктов в Донецкой области. Под обстрелы попали общины Покровского и Бахмутского районов.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко и пресс-служба МВД.

Вражеская армия вела огонь из авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Ураган", "Град", артиллерии, танков. Оккупанты разрушили и повредили 32 гражданских объекта: 26 жилых домов, отделение банка, линии электропередач, складское помещение, хозяйственные постройки.

"Вся Донетчина сейчас – одна большая горячая точка. Остаться здесь опасно", — подчеркнул Кириленко.

Фото: Национальная полиция Украины

В Марьинском обществе россияне обстреливали Марьинку, Красногоровку, Максимилиановку, Константиновку и Георгиевку. Россияне трижды атаковали Авдеевку по артиллерии и кассетным суббоеприпасам. В результате вражеского обстрела пострадали старая и центральная части города. В Очеретинской общине повреждены дом и школа в Новоселовке Первой.

Фото: Национальная полиция Украины

В полиции сообщили, что три авиаудара войска РФ нанесли по Временному Яру. В результате повреждены по меньшей мере три частных дома. Кроме того, из реактивной артиллерии русские военные обстреляли Бахмут. Есть жертвы. Также разрушения получили два многоквартирных и 14 частных домов.

Фото: Национальная полиция Украины

Павел Кириленко также сообщил, что в течение 6 октября россияне убили двух мирных жителей – Бахмути и Курдюмовцы. Также семь мирных жителей получили ранения. К слову, в Святогорске обнаружили еще семь гражданских, убитых россиянами во время оккупации.

Напомним, военный эксперт Жданов говорит, что существуют разные варианты, как увольнять на Донбассе города, которые с 2014 года находятся в оккупации. Например, увольнение Донецка не должно доставить много проблем, считает эксперт.

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