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В Донецкой области россияне расстреляли, вероятно, раненого украинского военнослужащего — прокуратура

В Донецкой области россияне расстреляли, вероятно, раненого украинского военнослужащего — прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

На Бахмутском направлении российские войска, вероятно, расстреляли раненого украинского военнослужащего.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Прокуратура сообщила, что 6 сентября 2024 года, около 10:00, возле "Фенольного завода" на территории поселка Нью-Йорк в Бахмутском районе украинский военнослужащий ВСУ, вероятно, получил ранения во время выполнения боевого задания. После этого, здание в котором он находился, захватили оккупанты и взяли его в плен. Безоружного защитника, лежавшего на земле, росйиские военные расстреляли.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Убийство военнопленных является серьезным нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Напомним, Британская разведка опубликовала спутниковые снимки, показывающие масштабы разрушений в оккупированном Бахмуте Донецкой области.

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