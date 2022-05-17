В Донецкой области российская авиация попала в завод стройматериалов (фото, видео)

В Донецкой области российская авиация попала в завод стройматериалов (фото, видео)

Россияне умышленно разрушают промышленность Донбасса.

В Соледаре Донецкой области российская авиация обстреляла важнейшее для региона предприятие строительных материалов Knauf.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

От ударов вспыхнул пожар. Спасатели ГСЧС пытаются ее обуздать. Пострадали помещение предприятия.

К счастью, в результате авиаудара жертв нет

"В очередной раз россияне атакуют исключительно гражданский объект. Они умышленно разрушают промышленность Донбасса, пытаясь уничтожить то, что отстраивалось годами и десятилетиями", — отметил Кириленко.