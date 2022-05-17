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В Донецкой области российская авиация попала в завод стройматериалов (фото, видео)

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В Донецкой области российская авиация попала в завод стройматериалов (фото, видео)

Фото: Павел Кириленко/Facebook

Россияне умышленно разрушают промышленность Донбасса.

В Соледаре Донецкой области российская авиация обстреляла важнейшее для региона предприятие строительных материалов Knauf.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

От ударов вспыхнул пожар. Спасатели ГСЧС пытаются ее обуздать. Пострадали помещение предприятия.

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К счастью, в результате авиаудара жертв нет

"В очередной раз россияне атакуют исключительно гражданский объект. Они умышленно разрушают промышленность Донбасса, пытаясь уничтожить то, что отстраивалось годами и десятилетиями", — отметил Кириленко.

Ранее оккупанты ракетой попали в жилую многоэтажку в Бахмуте. Тяжелые ранения получил ребенок, есть погибшие.

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