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В Донецкой области российские оккупанты обстреляли дома и детсад, три человека погибли — прокуратура

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В Донецкой области российские оккупанты обстреляли дома и детсад, три человека погибли — прокуратура

Офис генерального прокурора

В прокуратуре открыли производство.

В Донецкой области 20 марта 2022 года в ходе очередных обстрелов повреждены несколько многоквартирных жилых домов и здание детского сада "Малыш".

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По предварительным данным, трое гражданских лиц погибли. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается. Досудебное расследование по данному факту продолжается.

При процессуальном руководстве окружной прокуратуры Донецкой области осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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