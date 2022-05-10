В Донецкой области российские оккупанты сожгли 100-летнюю паровую мельницу, пережившую две мировые войны

В Нью-Йорке, что в Донецкой области, в результате обстрелов российских оккупантов сгорела историческая достопримечательность — паровая мельница, пережившая две мировые войны.

Враг не прекращает обстрелы Торецка, поселков Железное и Нью-Йорк.

Об этом говорится в сводке Донецкой областной военной администрации по состоянию на утро 10 мая.

В частности, в Нью-Йорке в результате обстрелов 9 мая сгорела одна из немногих исторических памятников — паровая мельница Петера Дика, пережившая две мировые войны. Соответствующее видео, на котором горит здание, опубликовала журналистка Гаяне Авакян.

"В Нью-Йорке догорает немецкое наследие Востока Украины. Паровая мельница Петера Дика, которую построили здесь в начале прошлого века", — отметила она.

Кроме того, продолжаются тяжелые бои возле Лимана, в районе г. Марьинка и с. Новомихайловка. В Марьинке зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры, однако задокументировать повреждения невозможно из-за постоянных обстрелов.

В Авдеевке с вечера и сегодня утром — артиллерийские обстрелы, прямые попадания в многоэтажки. Ночью — два авиационных удара. Сейчас обстрелы продолжаются.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 76-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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