В Донецкой области российские оккупанты убили двух мирных жителей

Также военные РФ за сутки ранили четырех жителей области.

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население. Военные РФ убили в Донецкой области двух местных.

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Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Также он отметил, что оккупанты ранили четырех жителей области.

"Россия убивает гражданских! За 11 марта россияне убили еще двух человек. На этот раз – в Петровском. Кроме того, они ранили еще четырех жителей области. Каждый военный преступник будет наказан!" – написал Кириленко.

Напомним, в Мариуполе российские оккупанты убили 1582 мирных жителей. Такое количество жертв – результат обстрелов жилых кварталов.

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