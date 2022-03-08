В Донецкой области российские оккупанты убили мирного жителя, среди 10 раненых — ребенок

Информация о реальном количестве пострадавших уточняется.
За минувшие сутки (7 марта) российские войска убили в Донецкой области мирного жителя, пострадали, по меньшей мере, 10 жителей.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины во вторник, 8 марта.
"Среди раненых – ребенок. Информация о реальном количестве пострадавших уточняется. Полицейские документируют последствия обстрелов и помогают людям", — говорится в сообщении.
Под ударом оккупантов оказались населенные пункты:
- Мариуполь,
- Волноваха,
- Старомайорское,
- Старолиновка,
- Большая Новоселка,
- Владимировка,
- Авдеевка,
- Зачатовка,
- Ольгинка,
- Степное,
- Верхнеторецкое,
- Первомайское,
- Красная Поляна,
- Попасное.
Повреждены жилые дома и сельскохозяйственная техника.
Полиция открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Граждан призывают:
- Соблюдать комендантские часы;
- не выезжать самостоятельно непроверенными маршрутами (враг расстреливает гражданские автомобили);
- соблюдать осторожность (в оккупированных населенных пунктах российские солдаты занимаются мародерством, отбирают имущество у мирных жителей);
- не поднимать неизвестные предметы и не трогать неразорвавшиеся снаряды (вызвать пиротехников по телефону 101).
"Оккупант массово распространяет фейки, поэтому доверяйте исключительно официальным источникам информации. Полиция остается на страже безопасности", — резюмировали правоохранители.
Оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область. Рубежное, Кременная, Попасная – наиболее пострадавшие от вчерашних обстрелов русской армией города.
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