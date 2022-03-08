В Донецкой области российские оккупанты убили мирного жителя, среди 10 раненых — ребенок

В Донецкой области российские оккупанты убили мирного жителя, среди 10 раненых — ребенок

Информация о реальном количестве пострадавших уточняется.

За минувшие сутки (7 марта) российские войска убили в Донецкой области мирного жителя, пострадали, по меньшей мере, 10 жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины во вторник, 8 марта.

"Среди раненых – ребенок. Информация о реальном количестве пострадавших уточняется. Полицейские документируют последствия обстрелов и помогают людям", — говорится в сообщении.

Под ударом оккупантов оказались населенные пункты:

Мариуполь,

Волноваха,

Старомайорское,

Старолиновка,

Большая Новоселка,

Владимировка,

Авдеевка,

Зачатовка,

Ольгинка,

Степное,

Верхнеторецкое,

Первомайское,

Красная Поляна,

Попасное.

Повреждены жилые дома и сельскохозяйственная техника.

Полиция открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Граждан призывают:

Соблюдать комендантские часы;

не выезжать самостоятельно непроверенными маршрутами (враг расстреливает гражданские автомобили);

соблюдать осторожность (в оккупированных населенных пунктах российские солдаты занимаются мародерством, отбирают имущество у мирных жителей);

не поднимать неизвестные предметы и не трогать неразорвавшиеся снаряды (вызвать пиротехников по телефону 101).

"Оккупант массово распространяет фейки, поэтому доверяйте исключительно официальным источникам информации. Полиция остается на страже безопасности", — резюмировали правоохранители.

Оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область. Рубежное, Кременная, Попасная – наиболее пострадавшие от вчерашних обстрелов русской армией города.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua