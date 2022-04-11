Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Донецкой области российские оккупанты во время артобстрела повредили 30 жилых домов: есть пострадавшие

Дата публикации
Просмотры
164
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Донецкой области российские оккупанты во время артобстрела повредили 30 жилых домов: есть пострадавшие

ГСЧС Украины

На месте происшествия продолжают работать спасатели.

В Покровском районе Донецкой области российские оккупанты провели обстрел, в результате чего повреждения получили 30 домов. Еще один человек пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, оккупанты провели обстрел поселка Михайловка. От “русского мира” пострадали 30 жилых домов. На месте происшествия продолжают работать спасатели.

“В результате артобстрела села Михайловка Покровского района было повреждено 30 домов. На месте происшествия работают спасатели Донбасса. Найден пострадавший, пока анкетные данные устанавливаются”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

©

Напомним, что в Украине люди массово записываются в добровольцы-спасатели.

Читайте также:

Мир официально заговорил о возможной причастности России к убийству президета Польши

Мир официально заговорил о возможной причастности России к убийству президета Польши
Следующая публикация