В Донецкой области российские оккупанты во время артобстрела повредили 30 жилых домов: есть пострадавшие

В Донецкой области российские оккупанты во время артобстрела повредили 30 жилых домов: есть пострадавшие

На месте происшествия продолжают работать спасатели.

В Покровском районе Донецкой области российские оккупанты провели обстрел, в результате чего повреждения получили 30 домов. Еще один человек пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, оккупанты провели обстрел поселка Михайловка. От “русского мира” пострадали 30 жилых домов. На месте происшествия продолжают работать спасатели.

“В результате артобстрела села Михайловка Покровского района было повреждено 30 домов. На месте происшествия работают спасатели Донбасса. Найден пострадавший, пока анкетные данные устанавливаются”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что в Украине люди массово записываются в добровольцы-спасатели.

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