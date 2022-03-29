В Донецкой области с горячих точек спасатели эвакуировали мирных жителей

В Донецкой области с горячих точек спасатели эвакуировали мирных жителей

Все люди находятся в безопасности.

Спасатели Донецкой области эвакуируют из горячих точек мирных жителей и детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

С Волновахского района 28 марта спасатели эвакуировали 21 человека, в том числе четверых детей. С Авдеевки — 12 местных жителей, в том числе пятерых детей. С населенного пункта Очеретное Покровского района — 11 человек, в том числе двоих детей.

Днем ранее чрезвычайники доставили в безопасность с Вогнедара 12 человек, из которых двое детей и двое людей с инвалидностью.

“Также из Дома ветеранов села Новомихайловка Покровского района было вывезено 33 человека в Кураховскую городскую больницу. Все люди находятся в безопасности”, — отметили в ГСЧС Украины.

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