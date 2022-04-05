В Донецкой области украинские бойцы полностью уничтожили колонну русских десантников

Таких вражеских колонн уничтожены этими воинами уже десятки.

Еще одну группу русских десантников уничтожили наши воины в Донецкой области, полностью. Разведывательная колонна врага пыталась обойти наши укрепления, но не прорвалась. Ее не пустили украинские бойцы, о которых уже можно снимать художественные фильмы, потому что перед этим через несколько недель они же остановили полторакилометровую колонну вражеских танков.

Первые кадры с места боя в сюжете ТСН.

Украинские черноземы не принимают тела оккупантов. Песчаная буря в считанные минуты поглощает то, что осталось от русских захватчиков. «Вся практически Россия у них, тактика, экипаж боевых машин есть офицеры – капитаны, лейтенанты, документы нам попадались, а позади уже пехота – контрактники», — рассказывают бойцы.

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После короткого, но результативного боя в плен никто не попал. Все находившиеся в боевой колонне рашисты были уничтожены, а это с десяток десантников.

«Я порой удивляюсь их тактическим решениям, я думаю их просчитать можно, их работа базируется на нормативных документах, еще у них существующих со времен Советского союза», — добавляют военные.

Здесь в Донецкой области врага жгут и уничтожают десятками и сотнями, а они пытаются снова и снова наступать. Наши воины фиксируют позади наступающих заградительные отряды. Их задача – стрелять в спину тем россиянам, кто начнет бежать с поля боя.

Таких вражеских колонн уничтожены этими воинами уже десятки. Однако никто не знает о недавнем бое на Луганщине, которое, безусловно, войдет в учебники истории и тактики ведения боевых действий. Уникальные кадры боя сняты с коптера. Колонну из броненосцев, которая растянулась на полтора километра, останавливают полтора десятка наших воинов. «Они ударную колонну сосредоточили буквально ночью и с утра ушли большими силами и по нескольким направлениям», – рассказывают военные.

В Донецкой области наши воины полностью уничтожили еще одну группу российских десантников

Танки оккупантов в наши бойцы останавливали практически голыми руками без артиллерии, ручными противотанковыми гранатометами еще советского образца. Помешать движению этой колонны надо было любой ценой, чтобы дать другим нашим войскам позади перегруппироваться.

Ценой своих жизней наши воины полтора километровую армаду рашистов остановили. И сейчас имея опыт – успешно жгут рашистов в полях и посадках Донбасса. Тоны металлолома по обе стороны дорог и трупы оккупантов.

«В глазах людей, которые здесь стоят ни страха, ни растерянности нет, каждый знает, что делает — шансы у них нет», — отмечают бойцы.

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