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В Донецкой области украинские десантники сбили вражеский беспилотник "Орлан-10": фото

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В Донецкой области украинские десантники сбили вражеский беспилотник "Орлан-10": фото

Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Цена одного такого БПЛА составляет около 100 тысяч долларов.

В Донецкой области украинские десантники сбили российский вражеский беспилотник "Орлан-10".

Об этом 17 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Украинцы продолжают успешно "приземлять" российские БПЛА. Так, в Донецкой области Сечеславские десантники сбили многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, "Орлан-10". Может показаться — мелочь. Но цена одного такого беспилотника составляет около 100 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Генеральный штаб ВСУ / Facebook
© Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 53-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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