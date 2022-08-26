В Донецкой области увеличивают продолжительность комендантского часа - ОВА

С 1 сентября на территории Донецкой области увеличивается продолжительность комендантского часа. Ограничение на передвижение будет действовать с 21:00 до 05:00.
Местные власти призывают всех жителей соблюдать установленные нормы ради собственной безопасности.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа. С 1 сентября ограничение на передвижение и специальный режим светомаски будет действовать в Донецкой области с 21:00 до 05:00. Прошу всех соблюдать установленные нормы — это вопрос личной и общественной безопасности", — говорится в сообщении чиновника. .
Заметим, что в Донецкой области комендантский час действует с 22:00 до 04:00.
Напомним, по данным вечернего возведения Генштаба ВСУ, Россия сосредоточила усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области.
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