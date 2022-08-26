В Донецкой области увеличивают продолжительность комендантского часа - ОВА

С 1 сентября на территории Донецкой области увеличивается продолжительность комендантского часа. Ограничение на передвижение будет действовать с 21:00 до 05:00.

Местные власти призывают всех жителей соблюдать установленные нормы ради собственной безопасности.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также читайте Залужный рассказал коллеге из США о ситуации на фронте и не только

"Подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа. С 1 сентября ограничение на передвижение и специальный режим светомаски будет действовать в Донецкой области с 21:00 до 05:00. Прошу всех соблюдать установленные нормы — это вопрос личной и общественной безопасности", — говорится в сообщении чиновника. .

Заметим, что в Донецкой области комендантский час действует с 22:00 до 04:00.

Напомним, по данным вечернего возведения Генштаба ВСУ, Россия сосредоточила усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области.

Освобожденные от оккупации и коммунальных услуг – как города и села приходят в себя от ужасов войны