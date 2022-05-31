В Донецкой области в результате обстрела оккупантами погибли три человека (фото)

В Донецкой области в результате обстрела оккупантами погибли три человека (фото)

В Донецкой области в результате обстрела российскими оккупантами погибли три человека. Еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, ночью 31 мая оккупанты обстреляли город Славянск. Из-за чего произошло возгорание нескольких квартир в многоэтажках, сгорел автомобиль.

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"В местной школе и еще в нескольких жилых домах выбиты окна, посечены стены. Пожар, возникший в результате обстрела, спасателями был ликвидирован. Погибли три человека и пострадали шестеро. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС и Штаба ООС", — отметили в ГСЧС Украины.

Напомним, что Рада уволила Денисову с должности уполномоченного по правам человека.

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