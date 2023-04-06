В Донецкой области в результате российских атак произошло несколько пожаров (фото)

Украинские спасатели ликвидировали в Донецкой области пожары, возникшие в результате обстрелов российскими оккупантами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, спасатели выезжали на пожар в пгт Алексеево-Дружковка Краматорского района. Там в результате вражеских обстрелов погибли две женщины 67 и 64 лет. Ранения получили еще гость людей. Также произошел пожар, который спасателям удалось ликвидировать.

В Бахмутском районе тоже горело. В результате попадания артиллерийского снаряда произошло возгорание сухой травы на площади 100 "квадратов" и 150 м п. электрокабеля.

“6 апреля ночью спасатели Краматорского гарнизона прибыли по вызову о пожаре в с. Сергеевка Краматорского района. По прибытии установили, что в результате обстрела произошло возгорание грузового автомобиля на территории одного из сельхозпредприятий на площади 8 м². Пожар ликвидирован. В результате обстрела погиб один человек”, — рассказали в ГСЧС Украины.

Напомним, что в Москве вспыхнуло здание Минобороны России. Местные пожарные присвоили чрезвычайной ситуации второй уровень опасности.

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