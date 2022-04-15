В Донецкой области враг пытается штурмовать автодорогу Курахово-Запорожье, но военной останавливают все попытки

"Джевелины" подбивают 2-3 танка, а другие уже разворачиваются.

Один из новых ударов в Донецкой области россияне готовятся нанести — с Юга, в сторону автодороги Курахово-Запорожье, такое предполагает украинская разведка. Оккупанты уже пытались штурмовать этот участок в первых числах апреля и кроме бесславного разгрома эти усилия ничего им не принесли. Теперь просто засыпают городки и села артиллерийскими снарядами и атакуют тяжелыми ракетами.

Об этом говорится в ТСН.

После того, как русская механизированная пехота здесь ходила в наступление, остались обожженный руль, черные, от копоти борта, разбросанные на десятки метров, катки, а еще оторванная башня и труппы рашистов. «Я думаю, они даже не успели понять, что по ним прилетело! Это то, что остается от БМП 3 после выстрела «Джавелина», — говорят военные.

Кремлевская орда, очевидно, планировала "перерезать" автодорогу Курахово – Запорожье. В то же время, предполагают украинские военные, имели еще и диверсионные планы. «В каждой машине захваченной – подбитой, в каждой был комплект “пикселя”. Либо, какие-то провокации, для местного населения против нас, либо – тактический уход», – предполагают бойцы.

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Ни провокации, ни – тактического ухода, у той стаи оккупантов не получилось. Лишь небольшой части нападавших удалось скрыться. Но большинство, в своей, кремлевской форме, осталось гнить в украинской земле. «Они едут большой колонной, чтобы остановить ее стоит уничтожить два-три танка и – и все! И колонна на разворот. У них боевой дух очень низкий, они не мотивированы», – говорят защитники Украины.

Вместо этого, хватает у врага коварства с подлостью. Наши воины отбросили оккупантов за реку и уже оттуда, с больших дистанций, враги засыпают города и села Донетчины — тяжелыми артиллерийскими снарядами и в темноте, и светлой порой по частным домам и даже по церквям. Внутри в храме на виду, невредимые висят портреты московских попов.

К северо-западу от временно оккупированного Донецка, сейчас появляются новые воронки, без авиационных налетов, сейчас здесь не проходят ни сутки. Судя по обломкам, Донетчину по очень далекой дистанции, расстреливают ракетами х555 решительные стратегические бомбардировщики. После ударов таких ракет появляются воронки в три человеческих роста. «Мы стояли втроем, я на самом низу и ребята так выстраивались один за другим, так что после третьего, еще определенно сантиметров 80 было», — описывают воронку бойцы.

Россияне готовятся нанести удар по Донбассу с юга

Таких решетских ракет класса воздух-земля, в одном только Волновахском районе, и только с начала недели прилетело и взорвалось около десятка. Накануне, при ударах по жилой застройке, не обошлось без раненых.

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