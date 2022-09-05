В Донецкой области ВСУ освободили от оккупантов село: какие ужасы там увидели

Ситуация в освобожденном на Донетчине селе сложная. Там сильно разрушен частный сектор, есть гуманитарная проблема.

В освобожденном на Донетчине селе наблюдается гуманитарная проблема. Большинство частного сектора там разрушено.

Об этом в рамках телемарафона в эфире на "1+1" сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

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“Ситуация там сложная. Очень сильно разрушен частный сектор. Есть гуманитарная проблема. Но, благодаря ВСУ, на этом мы не останавливаемся и будем двигаться дальше. Постепенно после того, как туда можно будет зайти, передадим все необходимое. Ситуация сейчас сложная. Боевые действия продолжаются. Освобождение территорий подразумевает еще и разминирование. Но в близкие населенные пункты мы уже привозим продукты питания”, — рассказал Павел Кириленко.

Он также добавил, что люди в освобожденном населенном пункте находятся в шоковом состоянии.

“К сожалению, в Донецкой области ежедневно фиксируются гибель и ранения среди гражданского населения. Каждый факт фиксируется. Органом досудебного расследования он будет использоваться в качестве доказательства”, — подчеркнул глава Донецкой ОВД.

Напомним, что оккупанты отключили Каховскую ГЭС и оставили без света часть двух областей.

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