Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Донецкой области вводят особый режим въезда, выезда и движения транспорта: какие условия

Дата публикации
Просмотры
205
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Донецкой области вводят особый режим въезда, выезда и движения транспорта: какие условия

С 11 августа в Донецкой области начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств.

Соответствующий приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

"Это шаг, направленный на усиление наших оборонных возможностей. Особый режим установлен на период действия военного положения в соответствии с законодательством", — говорится в сообщении.

Особый режим будет предусматривать два главных условия:

  • запрещен безразрешительный вывоз из Донецкой области специальной техники, которая может быть использована для нужд обороны (экскаваторов, тягачей, тралов и т.п.);
  • продолжается запрет на въезд и перемещение по Донецкой области транспорта, перевозимого с целью реализации алкогольных напитков и веществ на спиртовой основе (кроме лекарств и дезинфицирующих средств).

Как сообщалось, оккупанты пытаются штурмовать в Донецкой области, но понесут потери и в панике отходят.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация