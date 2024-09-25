В Донецкой области задержали предателя, который помогал врагу наступать на Покровск

В Донецкой области задержан агент военной разведки России, который шпионил за украинскими силами на Покровском направлении, где продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Задержанный работал на местном горном предприятии и был завербован российскими спецслужбами в июле. После вербовки он занимался разведкой, собирая информацию о геолокации штабов и укрепленных районов украинских сил, в частности, огневых позиций тяжелой артиллерии ВСУ и пунктов базирования СБУ.

Агент маскировал свою деятельность, ведя обычный образ жизни жителя прифронтового села, ходил на работу в шахту. Во время поездок он скрыто фиксировал расположение украинских войск и указывал координаты на картах Google. Для связи с российской разведкой сначала использовал анонимный аккаунт в мессенджере, а затем перешел на коммуникацию через запрещенные соцсети.

Предателя разоблачили на раннем этапе его деятельности. В ходе обысков были изъяты мобильный телефон и SIM-карты. Ему предъявили подозрение по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленник находится под стражей, и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала агента российской спецслужбы, готовившего оккупацию Волчанска на Харьковщине. Информатор РФ шпионил за локациями украинских войск, которые защищают город.

Читайте также: