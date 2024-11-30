Полковник Вооруженных сил РФ Александр Лебедев "задвухсотился" на фронте Донецкой области. Он имел научную степень и преподавал в Ростовском институте, являлся заместителем командира 9-й мотострелковой бригады 51-й армии РФ.

Об этом стало известно 30 ноября из российских Z-пабликов.

Согласно сообщениям, Лебедев был ликвидирован. Обстоятельства его смерти остаются неразглашенными. Известно только, что полковник погиб на территории Донецкой области во время выполнения боевого задания.

Лебедев был не только военным, но и преподавателем. До своей смерти он работал в Ростовском институте Всероссийского государственного университета юстиции, где имел звание доцента и степень кандидата военных наук. Его специализацией была "Огневая подготовка".

Напомним, армия РФ в очередной раз расстреляла украинских военнопленных в Запорожье.

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