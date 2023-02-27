В Донецкую область перебросили отряд РФ, который создавали для войны в Чечне — Силы обороны

Вблизи Угледара Донецкой области войска страны-агрессора РФ снизили свою активность, поскольку все чаще отказываться идти на штурм. Поэтому туда перебросили бригаду, которую создавали для войны в Чечне.

Об этом заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

Он уточнил, что за 26 февраля россияне в районе Угледара совершили только 15 штурмовых действий, хотя месяц назад их было около 60.

Также читайте Есть ли у россиян ударная сила для прорыва Угледара: оценка разведки Британии

"Возможно, это связано с погодными условиями, которые сейчас не позволяют активно использовать технику", — сказал Дмитрашковский.

Спикер со ссылкой на украинскую разведку сообщил также, что оккупанты стали чаще отказываться идти в наступление. В район города были переброщены военные 136-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Они, по данным спикера, будут принимать линию обороны на Донецком направлении и постараться ее держать.

"Поступило новое подразделение – 136-я бригада. Это та бригада, которая в свое время была создана для войны в Чечне. На сегодняшний день они появились в поле зрения на Донецком направлении. И где-то примерно до 5 числа они принимают свою линию обороны, которую будут держать", – отметил он.

К слову, упомянутая 136-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ была сформирована в Буйнакске в декабре 1993 года. Через два года в бригаде был создан возведенный отдельный мотострелковый батальон, участвовавший в двух чеченских войнах.

Напомним, министерство обороны Великобритании сообщало, что российские оккукупанты готовят к новой попытке штурма Угледара. Существует реальная вероятность того, что российское руководство бросит на новые атаки вблизи Угледара подразделения, которые уже несли потери во время прошлых операций. Восстановить их хотят "мобиками".

Читайте также: