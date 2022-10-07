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В Донецкую область прибыло российское подкрепление из 500 уголовников - Генштаб ВСУ

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В Донецкую область прибыло российское подкрепление из 500 уголовников - Генштаб ВСУ

Фото: Associated Press

Российская армия получила подкрепление в Донецкой области - полсотни мобилизованных уголовников, у которых забрали телефоны.

Россия на усиление своей армии в Донецкой области отправила подкрепление из 500 отмобилизованных уголовных преступников. Они уже прибыли на временно оккупированную территорию.

Об этом 7 октября сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Известно, что командирами прибывших подразделений назначили офицеров из числа бывших российских правоохранителей.

Кроме того, командование войск РФ выдало распоряжение изъять мобильные телефоны у всех мобилизованных.

Напомним, за прошедшие сутки российская армия не прекращала наступательные действия в Донецкой области, а именно на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг обстрелял более десяти населенных пунктов, применив танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию.

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