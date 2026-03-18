В Донецке ВСУ ударили по засекреченному центру россиян: что известно

Украинский беспилотник / © скриншот с видео

Силы специальных операций ВСУ в ночь на 18 марта нанесли серию ударов по объектам российских войск на оккупированной Донбассе. Под прицелом оказался засекреченный центр беспилотных технологий врага.

Об этом сообщили в ССО.

В Донецке дальнобойные дроны поразили базу российского центра беспилотных технологий Рубикон, а также элемент управления этим подразделением.

Кроме того, был атакован координационный центр, отвечающий за работу беспилотных систем окупантов в городе.

В поселке Свободное украинские военные поразили склады боеприпасов, технику и военное имущество, место накопления и распределения боеприпасов.

Как проводили операцию

В ССО отметили, что операция стала частью серии так называемых Middle Strike ударов по объектам врага на оккупированных территориях.

Украинские спецназовцы отмечают, что продолжают асимметричные действия для стратегического ослабления российских сил.

Напомним, ранее украинские Силы специальных операций провели серию ночных ударов Middle-strike по объектам врага в оккупированном Крыму и Запорожье. Уничтожены пункты управления ракетами, замаскированы системы ПВО и склад боеприпасов.

К слову, 14 марта в оккупированном Довжанске в Луганской области прогремели взрывы на вражеском складе боеприпасов. По словам советника министра обороны Украины Сергея Стерненко, по прилету началась детонация и пожар. Вероятно, было поражено место хранения ракет в ПВО. Последствия уточняются.

А в ночь на 17 марта дроны атаковали 123-й авиаремонтный завод в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Сообщается о попадании в первый цех стратегического предприятия, где обслуживают военную авиацию, в частности, самолеты Ил-76 и двигатели к ним. По предварительным данным, под ударом могли оказаться редкие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.