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В Донецке взорвался склад боеприпасов (видео)
После мощного взрыва началась детонация хранившихся на складе боеприпасов.
Во временно оккупированном Донецке в ночь на 13 июля произошел взрыв на складе боеприпасов, после чего началась длительная детонация.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
В местных Telegram-каналах обнародовали видео, снятые с большого расстояния. На кадрах виден вспыхнувший после взрыва масштабный пожар.
По словам очевидцев, из района возгорания длительное время раздаются многочисленные взрывы, а боеприпасы продолжают детонировать и разлетаться в разные стороны.
Представители оккупационных властей пока не предоставили информацию о последствиях атаки.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар в оккупированном Донецке по стоянке с логистическим транспортом, который использовали российские войска.
Мы ранее информировали, что Силы обороны поразили склады боеприпасов в Брянской области.