В Донецке взорвался склад боеприпасов (видео)

В Донецке взорвался склад с боеприпасами

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Во временно оккупированном Донецке в ночь на 13 июля произошел взрыв на складе боеприпасов, после чего началась длительная детонация.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

В местных Telegram-каналах обнародовали видео, снятые с большого расстояния. На кадрах виден вспыхнувший после взрыва масштабный пожар.

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По словам очевидцев, из района возгорания длительное время раздаются многочисленные взрывы, а боеприпасы продолжают детонировать и разлетаться в разные стороны.

Представители оккупационных властей пока не предоставили информацию о последствиях атаки.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар в оккупированном Донецке по стоянке с логистическим транспортом, который использовали российские войска.

Мы ранее информировали, что Силы обороны поразили склады боеприпасов в Брянской области.

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