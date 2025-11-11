В Донецкой области приостановили газоснабжение: что известно

Специалисты АО «Донецкоблгаз» / © Донецкая областная госадминистрация

В период с 3 по 9 ноября 2025 г. на территории Донецкой области зафиксировали 62 повреждения газовых сетей, которые стали следствием военных действий.

Об этом сообщает Донецкая ОВА.

Повреждения зарегистрированы в прифронтовых районах, включая такие населенные пункты Краматорского района, как:

Краматорск

Дружковка

Славянск

Николаевка

Рай-Александровка

Ситуация с газоснабжением в Лимане

Одной из наиболее критических остается ситуация в городе Лиман. В результате обстрелов в городе была повреждена газовая система, что привело к полному прекращению газоснабжения. Без газа осталось 1164 абонента. Председатель правления АО «Донецкоблгаз» Вадим Батий сообщил, что возобновление поставок затруднено:

«Ситуация в Лимане остается сложной из-за активных боевых действий. Отсутствует газоснабжение в связи с разрушением подводного газопровода. Мы готовы начать ремонт немедленно, но для этого необходима физическая возможность. Условия остаются очень тяжелыми».

Он также добавил, что предприятие обязательно возобновит газоснабжение, как только это станет возможным ввиду ситуации в сфере безопасности.

Работа аварийных служб

Сотрудники аварийно-диспетчерской службы осуществляют выезды на места повреждений сразу после прекращения обстрелов, как только это позволяют условия безопасности. Отмечается, что их работа проводится с повышенным риском жизни с целью обеспечения безопасного пользования газом для жителей прифронтовых территорий.

