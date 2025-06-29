Шахед / © ТСН.ua

Реклама

Ночью российские кафиры нанесли комбинированный удар по Дрогобычу Львовской области — с воздуха атаковали дронами-камикадзе и ракетами. В результате попаданий загорелся объект промышленной инфраструктуры, возник масштабный пожар.

Об этом сообщил глава Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк.

На месте активно работают спасатели и экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Реклама

В нескольких районах города исчезла электроэнергия — энергетики уже занимаются ее восстановлением.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Напомним, в ночь на 29 июня Россия совершила массированную атаку по территории Украины, применив ракеты и дроны типа «Шахед». В результате ударов зафиксировано разрушение во Львовской, Полтавской, Черкасской областях, а также в Николаеве и Запорожье. При отражении воздушной атаки погиб пилот F-16. Обстрелы продолжались почти до пяти утра.