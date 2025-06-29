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В Дрогобыче — масштабный пожар после ракетного удара России: что известно
В результате ночной атаки РФ в Дрогобыче зафиксировано попадание и обесточивание района.
Ночью российские кафиры нанесли комбинированный удар по Дрогобычу Львовской области — с воздуха атаковали дронами-камикадзе и ракетами. В результате попаданий загорелся объект промышленной инфраструктуры, возник масштабный пожар.
Об этом сообщил глава Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк.
На месте активно работают спасатели и экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
В нескольких районах города исчезла электроэнергия — энергетики уже занимаются ее восстановлением.
Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Напомним, в ночь на 29 июня Россия совершила массированную атаку по территории Украины, применив ракеты и дроны типа «Шахед». В результате ударов зафиксировано разрушение во Львовской, Полтавской, Черкасской областях, а также в Николаеве и Запорожье. При отражении воздушной атаки погиб пилот F-16. Обстрелы продолжались почти до пяти утра.