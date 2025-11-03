- Дата публикации
В ДШВ сообщили о ситуации в Покровске и Мирнограде
Операция по зачистке северной части Покровска от оккупационных сил продолжается.
Украинские Силы обороныпродолжают активную операцию по зачистке города Покровск от российских оккупационных войск.
Об этом сообщает 7-й корпус ДШВ.
Отмечается, что в течение последних нескольких дней Силы обороны создали условия для пополнения воинских частей в этой полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой.
Ключевые достижения
Продолжается активная зачистка северной части Покровска.
Благодаря слаженным действиям украинским военным удалось остановить расширение присутствия россиян в городе.
Не допущено перерезание врагом стратегически важной дороги, соединяющей Покровск и Родинское.
В общем, вчера, 2 ноября, в городе было ликвидировано 19 российских военнослужащих. Для дальнейшего противодействия врагу активно привлекаются дополнительные штурмовые подразделения и спецназовцы.
Ситуация в соседнем Мирнограде определена как напряженная, но не угрожающая. На подступах к юго-восточным окраинам города зафиксировано небольшое количество вражеского личного состава - около 10 человек, над ликвидацией которых ведется работа.
