В ДШВ сообщили о ситуации в Покровске и Мирнограде

Покровск / © ТСН.ua

Реклама

Украинские Силы обороныпродолжают активную операцию по зачистке города Покровск от российских оккупационных войск.

Об этом сообщает 7-й корпус ДШВ.

Отмечается, что в течение последних нескольких дней Силы обороны создали условия для пополнения воинских частей в этой полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой.

Реклама

Ключевые достижения

Продолжается активная зачистка северной части Покровска.

Благодаря слаженным действиям украинским военным удалось остановить расширение присутствия россиян в городе.

Не допущено перерезание врагом стратегически важной дороги, соединяющей Покровск и Родинское.

В общем, вчера, 2 ноября, в городе было ликвидировано 19 российских военнослужащих. Для дальнейшего противодействия врагу активно привлекаются дополнительные штурмовые подразделения и спецназовцы.

Ситуация в соседнем Мирнограде определена как напряженная, но не угрожающая. На подступах к юго-восточным окраинам города зафиксировано небольшое количество вражеского личного состава - около 10 человек, над ликвидацией которых ведется работа.

напомним, ранее мы писали о том, что оборону города Покровска в Донецкой области держат более 1000 украинских солдат