В ДТЭК объяснили, будут ли отменять стабилизационные отключения света в Украине

Стабилизационные отключения света отменять в ближайшее время не будут, наоборот, нужно научиться жить за ними.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Он пояснил, что в центральных регионах Украины, кроме стабилизационных графиков, были применены аварийные отключения, потому что российские оккупационные войска недавно нанесли повторный удар по стратегическому объекту энергетической инфраструктуры.

В результате атаки РФ было повреждено уникальное оборудование, которое невозможно заменить. Его пришлось изготавливать заново.

По его словам, из-за такой атаки российских террористов сейчас отключение света по плану – это оптимистичный сценарий и сейчас максимально возможным результатом является их соблюдение.

"Сейчас программа максимум – наличие графиков, их выполнение и жить по ним. Надеемся, что сможем отремонтировать и следующие элементы", – сказал Сахарук.

Напомним, экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Иван Плачков пояснил, что энергетики в Украине применяют несколько видов отключения электроэнергии из-за либо недостаточного количества генерации, либо для ремонтных работ. По его словам, на сегодняшний день повреждено около 50% энергетической инфраструктуры Украины, поэтому призыв экономить электроэнергию остается актуальным. Плачков говорит, что нужно быть готовыми ко всем видам отключения света.

В свою очередь, в украинской разведке предупреждают, что ракетный террор РФ будет продолжаться и дальше. Россияне пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине и распространить панику среди гражданских.

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