В ДТЭК рассказали, возможны ли отключения света после подрыва Каховской ГЭС

После подрыва российскими кафирами Каховской ГЭС в Украине могут ввести отключение света.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Сахарук отметил, что энергетическая система Украины переживает режим адаптации, в частности, чтобы уменьшить объем сбрасываемой воды в Каховское водохранилище.

"Станции дают дополнительную генерацию, чтобы потребители по всей стране не имели отключений света. Несмотря на это, в вечернее время может возникать дефицит, а значит и ограничения Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но ситуация в энергосистеме остается непростой, а вечером связи с ограниченным количеством энергоблоков в работе может возникать дефицит мощности", — говорится в сообщении.

Кроме того. в ДТЭК добавили, что сейчас больше всего отключений света в прифронтовых районах, но они не связаны с дефицитом в энергосистеме.

Добавим, что в Украине возник дефицит мощности, поскольку гидроэлектростанции, расположенные на Днепре выше подорванной россиянами Каховской ГЭС, снизили мощность производства. Украина принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Впрочем, дефицит в энергосистеме может возникнуть снова.

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