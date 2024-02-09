В ДТП погиб украинский защитник, которого обменяли 31 января: он провел в плену два года

Украинский защитник Юрий Галкин, пробывший в российском плену два года, которого 31 января вернули домой во время обмена, погиб в ДТП. Мужчину сбил водитель автомобиля.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила его дочь Валерия, пишет "Фокус".

Как стало известно, Юрий Галкин вернулся домой из российского плена 31 января. 8 февраля его сбил автомобиль, когда он переходил дорогу. От полученных травм мужчина погиб. Известно, что он был жителем Покровска Донецкой области.

"Сегодня моего папу не стало... Его убила не война, ни пуля, ни 2 года в плену... Он просто переходил дорогу и его сбила машина. Я ждала твоего звонка, как ты пообещал, но уже не дождусь", — сообщила Валерия.

Полиция не публиковала никаких сведений о смертельной аварии и не предоставляла подробности.

Фото: Скриншот

Напомним, что во время обмена на дом вернулся защитник "Азовстали", чью семью в Днепре убила российская ракета.

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