В двух областях Украины в воскресенье, 5 февраля, не будут выключать свет

В воскресенье, 5 февраля, в Сумской и Запорожской областях не будут вводить графики отключения света.

Об этом сообщают "Сумыоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго".

В облэнерго объяснили, что регионам полностью хватит электроэнергии, предоставленной НЭК "Укрэнерго", на 5 февраля.

"Укрэнерго" для Запорожской области на 05 февраля потребности в применении стабилизационных отключений электроэнергии не предусматривается. В связи с этим почасовые отключения на 05 февраля не запланированы", — отметили в "Запорожьеоблэнерго".

Такое же сообщение появилось на странице в Facebook "Сумыоблэнерго": "5 февраля отключений электроэнергии по графикам по Сумской области не планируется".

Напомним, по указаниям Минэнерго, 9 февраля в Хмельницкой области будут проведены режимные замеры, поэтому электроэнергия по области будет в течение всего дня.

Добавим, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, что в Украине сократится время отключений света, когда ЕС начнет экспорт 2 ГВт электроэнергии, о чем на днях заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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