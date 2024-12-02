В двух областях задержаны диверсанты, которые по заданию РФ поджигали объекты УЗ и Укрпочты

Злоумышленники подожгли объекты по инструкции окупантов, надеясь на деньги от РФ, но были задержаны.

СБУ и Нацполиция задержали еще две группы диверсантов, которые пытались осуществить поджоги локомотива Укрзализныци и ряда электроподстанций. В Кировоградской и Винницкой областях задержанные выполняли задачи окупантов из поджогов, направленных на повреждение инфраструктуры Укрзализныци и Укрпочты.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Сообщается, что злоумышленники использовали легковоспламеняющиеся вещества, изготовленные по указанным инструкциям. После выполнения поджогов они рассчитывали получить денежное вознаграждение от своих российских кураторов, но вместо этого были задержаны украинскими стражами порядка.

В Кировоградской области задержан бывший помощник машиниста Укрзализныци и его сожительница из города Знаменка. Они организовали поджог локомотива, подстанций облэнерго и релейных шкафов. В их планах также было уничтожение почтового отделения и умышленное схождение поезда с рельсов. Правоохранители задержали его в момент подготовки к диверсии.

В Винницкой области разоблачены три студента местного колледжа в возрасте 15 и 16 лет. Они совершили поджог регионального отделения Укрпочты и релейного шкафа, расположенного на стратегически важной железнодорожной линии. По данным следствия, после выполнения этих задач российские кураторы планировали привлечь юношей к более масштабным подрывам у госучреждений в разных регионах Украины.

Все задержанные сообщены о подозрении по ч. 2 ст. 113 УК Украины (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения). Санкция этой статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Сумах уроженец Беларуси поджигал авто военных и здания ТЦК.

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