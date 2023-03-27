В двух районах Киева раздались взрывы: Кличко рассказал подробности

На место происшествия выехали все экстренные службы.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что 27 марта, в двух районах столицы прогремели взрывы. На место происшествия выехали все службы.
Об этом он написал на своем телеграмм-канале.
"Взрывы в столице, предварительно — в Оболонском и Святошинском районах. Все службы следуют на место. Подробности — впоследствии", — сообщил мэр Киева.
Напомним, в Украине во многих областях существует угроза ударов иранских дронов, которые Россия запустила по нашему государству. Украинцев призывают находиться в укрытиях.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что на Киевщине и Днепропетровщине ранее сработала система ПВО, однако угроза ударов не миновала. Ориентировочно в 23.31 звуки взрывов слышали в Киеве.
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