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В двух районах Киева раздались взрывы: Кличко рассказал подробности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
9106
Время на прочтение
1 мин
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В двух районах Киева раздались взрывы: Кличко рассказал подробности

Фото: ТСН.ua

На место происшествия выехали все экстренные службы.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что 27 марта, в двух районах столицы прогремели взрывы. На место происшествия выехали все службы.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

"Взрывы в столице, предварительно — в Оболонском и Святошинском районах. Все службы следуют на место. Подробности — впоследствии", — сообщил мэр Киева.

Напомним, в Украине во многих областях существует угроза ударов иранских дронов, которые Россия запустила по нашему государству. Украинцев призывают находиться в укрытиях.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что на Киевщине и Днепропетровщине ранее сработала система ПВО, однако угроза ударов не миновала. Ориентировочно в 23.31 звуки взрывов слышали в Киеве.

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Дата публикации
Просмотры
9106
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