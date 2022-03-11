"В двух случаях": Ющенко назвал несколько сценариев окончания войны с РФ

"В двух случаях": Ющенко назвал несколько сценариев окончания войны с РФ

По его словам, если Россия продолжит существование под эгидой Путина, это будет катастрофой для всего мира.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что победа России над Украиной и удержание Владимира Путина у власти будет катастрофой для всего мира.

"Кто-то думает — как закончится война, при каких условиях. Война закончится в двух случаях — или мы выгоним из Украины последнего москаля, но это будет частичная победа в этой войне, потому что еще остается порабощенная Россия, порабощенная нация", — отметил он в интервью BBC Radio 4.

По его словам, если она продолжит существование под эгидой Путина, это будет катастрофа для всего мира.

"Есть и второй вариант, теоретический, что война закончится, когда умрет последний украинский герой", — резюмировал бывший президент Украины.

Напомним, что трое бывших президентов Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к украинцам. Они уверены, что все вместе украинцы победят и устоят, а Россия заплатит за свои преступления.

ТСН.ua