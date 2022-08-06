В двух украинских городах ночью прогремели мощные взрывы после обстрела со стороны оккупантов

Россияне нанесли удары по Харькову и Никополю, местные власти сообщили о последствиях обстрелов.

В ночь на 6 августа во время объявленной воздушной тревоги в Харькове и Никополе раздались взрывы.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, звуки взрывов были слышны во всем городе.

"Предварительно прилетело в Слободской район. Спасатели уже там. Пока информации о пострадавших нет", — написал он в своем Telegram-канале.

Российские оккупанты атаковали также город Никополь на Днепропетровщине.

"Обстрелян город Никополь", — сообщил в Telegram-канале глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко.

Напомним, Российская Федерация на протяжении 5 августа открывала огонь по Сумщине пять раз, в результате чего повреждены дома и травмирован.

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