В двух украинских городах ночью прогремели мощные взрывы после обстрела со стороны оккупантов

Россияне нанесли удары по Харькову и Никополю, местные власти сообщили о последствиях обстрелов.
В ночь на 6 августа во время объявленной воздушной тревоги в Харькове и Никополе раздались взрывы.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, звуки взрывов были слышны во всем городе.
"Предварительно прилетело в Слободской район. Спасатели уже там. Пока информации о пострадавших нет", — написал он в своем Telegram-канале.
Российские оккупанты атаковали также город Никополь на Днепропетровщине.
"Обстрелян город Никополь", — сообщил в Telegram-канале глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко.
Напомним, Российская Федерация на протяжении 5 августа открывала огонь по Сумщине пять раз, в результате чего повреждены дома и травмирован.
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