В Дымерской общине на Киевщине после боев села без тепла и света, а звери в зоопарке остались без продовольствия

Дымер, Иванков и Посольство – ныне одно из самых проблемных направлений под Киевом.

Животные в частном зоопарке в Киевской области остались без еды.

Об этом говорится в ТСН.

Из-за разрушенного Ирпенского моста до зверинца не может доехать поставка кормов, запланированная на сегодня. Запасов еды в зоопарке нет. Там обычно закупали свежие корма на несколько дней, чтобы они не портились. Директор зоопарка просит тех, кто проживает вблизи села Демидов и местных фермеров, помочь любой едой, особенно свежими овощами и фруктами.

Кроме того, у Дымерской общины есть еще одна проблема — там отсутствует электроснабжение. Накануне в селе Козаровичи российские оккупанты взорвали насосную станцию. Все близлежащие села без отопления, света и связи.

Электрики из столицы доехать туда не могут, пока там продолжаются бои и ездит вражеская техника. Дымер, Иванков и Посилье – сейчас одно из самых проблемных направлений под Киевом.