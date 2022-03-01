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В Дымерской общине на Киевщине после боев села без тепла и света, а звери в зоопарке остались без продовольствия

В Дымерской общине на Киевщине после боев села без тепла и света, а звери в зоопарке остались без продовольствия

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В Дымерской общине на Киевщине после боев села без тепла и света, а звери в зоопарке остались без продовольствия

Дымер, Иванков и Посольство – ныне одно из самых проблемных направлений под Киевом.

Животные в частном зоопарке в Киевской области остались без еды.

Об этом говорится в ТСН.

Из-за разрушенного Ирпенского моста до зверинца не может доехать поставка кормов, запланированная на сегодня. Запасов еды в зоопарке нет. Там обычно закупали свежие корма на несколько дней, чтобы они не портились. Директор зоопарка просит тех, кто проживает вблизи села Демидов и местных фермеров, помочь любой едой, особенно свежими овощами и фруктами.

Кроме того, у Дымерской общины есть еще одна проблема — там отсутствует электроснабжение. Накануне в селе Козаровичи российские оккупанты взорвали насосную станцию. Все близлежащие села без отопления, света и связи.

Электрики из столицы доехать туда не могут, пока там продолжаются бои и ездит вражеская техника. Дымер, Иванков и Посилье – сейчас одно из самых проблемных направлений под Киевом.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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