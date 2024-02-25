В Джанкое неспокойно: раздаются взрывы и воздушная тревога

"Власть" говорит, что причин для паники нет.

Сегодня, 25 февраля, в Джанкое раздавались взрывы. На временно оккупированном полуострове была объявлена воздушная тревога.

Местные Телеграмм-каналы отмечают работу сил противовоздушной обороны.

Оккупационные власти Крыма говорят, что взрывы прогремели из-за использования военными табельных средств маскировки.

А активисты движения сопротивления "Атеш" выразили надежду, что а Джанкое был "прилет".

Напомним, утром 14 февраля в Черном море у берегов Крыма уже гремели взрывы. Впоследствии в ВСУ сообщили об уничтожении российского крупного десантного корабля "Цезарь Куников".

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