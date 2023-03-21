В Джанкое после взрывов ввели чрезвычайное положение — ОК "Юг"

На фоне взрывов Россия ввела чрезвычайное положение в Джанкое – ОК "Юг".

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Как он отмечает, вывод из строя этого узла парализует поставки для ЧФ РФ и для группировок оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

"Власть" ввела в Джанкое чрезвычайное положение. При этом ПВО якобы "отбило все угрозы и все под контролем", — сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

По словам Назарова, в Джанкое сходятся все железнодорожные ветви оккупированного Крыма. Как следствие, вывод из строя этого узла парализует поставки как Черноморского флота РФ, так и группировок окупантов в Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, в Крыму неизвестные беспилотники уничтожили ракеты "Калибр", которыми оккупанты планировали обстрелять Украину.

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